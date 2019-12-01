Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales

Uriangato, Gto., a 24 de septiembre de 2025.- En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, fue detenido en Uriangato, Guanajuato, Genaro “N”, alias “El Silencio” y/o “El Manotas”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región limítrofe entre Michoacán y Guanajuato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido era considerado objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con historial en delitos de alto impacto como homicidios, narcomenudeo, extorsión, robo en cajeros automáticos y secuestro.

Las investigaciones lo vinculan también con la privación de la libertad de dos agentes federales ocurrida en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 4 de septiembre, así como con al menos 10 carpetas de investigación abiertas en su contra.

La captura se logró gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), la SSP de Michoacán, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal, en lo que las autoridades calificaron como una acción contundente contra los grupos delictivos que disputan el control de la franja Bajío – Michoacán.