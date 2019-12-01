Ataque armado frente a una prepa a plena luz del día, deja como saldo dos lesionados y un hombre fallecido en León, Guanajuato 

Ataque armado frente a una prepa a plena luz del día, deja como saldo dos lesionados y un hombre fallecido en León, Guanajuato 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:49:14
León, Guanajuato, a 12 de agosto de 2025.- Frente a la Prepa Oficial, ubicada en el barrio de San Miguel, en León, se registró un ataque armado alrededor de las 17:00 horas, donde resultaron dos personas lesionadas y una persona sin vida. 

Según testigos, informan que una camioneta Dodge color negra, que circulaba con dos hombres y una mujer a bordo, fue alcanzada por dos hombres a bordo de una motocicleta a la altura del bulevar Hermanos Aldama, acto seguido, al estar a pocos metros de la camioneta, decidieron abrir fuego en repetidas ocasiones, ante esto, dos de las víctimas bajaron del vehículo para correr y poder resguardarse, pero fueron alcanzados por la balas. 

Los testigos alertaron a las autoridades, a través del número de emergencia 911, por lo que elementos de la Policía Municipal de León arribaron al lugar, al llegar, se percataron que el conductor de la camioneta tenía heridas de bala y permanecía en el asiento, y las otras dos víctimas que intentaron huir, se encontraban heridas cerca del vehículo. 

Elementos de Bomberos y Protección Civil llegaron al lugar para poder brindar el apoyo pertinente a las víctimas, después de la revisión, indicaron que el conductor de la camioneta ya no contaba con signos vitales, y que las dos personas que descendieron del vehículo, se encontraban gravemente heridas, motivo por el cual fueron trasladas rápidamente al hospital, donde recibirán la atención médica necesaria.

