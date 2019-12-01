Al menos dos heridos por incendio en parque industrial de Escobedo, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 11:45:05
Escobedo, Nuevo León, a 10 de septiembre 2025.- Al menos dos personas resultaron heridas en un incendio que se registró en el parque industrial de la ciudad de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, el siniestro comenzó en una empresa de químicos y se propagó hacia empresas de hidrocarburos y una de tanques de gas.

Además, Protección Civil del Estado de Nuevo León (PCE) indicó que las llamas alcanzaron varios vehículos y una pipa de combustible.

Por lo anterior, las autoridades evacuaron a empresas cercanas, así como un jardín de niños.

En el incendio laboran servicios de emergencia de Nuevo León, así como de los municipios de Escobedo, Juárez, Guadalupe y San Nicolás, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

