Al menos 35 bares y restaurantes fueron clausurados por incumplimientos en el reglamento en Pachuca, Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, a 12 de agosto de 2025.- Luis Javier Orgaz Zamora, director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca, dio a conocer que en lo que va de la administración municipal, al menos 35 bares, cantinas y restaurantes con venta de alcohol, han sido clausurados y multados, contando entre septiembre de 2024 hasta junio de este año.

“Es variable, depende en cuántas faltas hayan incurrido, cada una tiene un tabulador, derivado de cuántas omisiones cometan al Reglamento se establece la multa que corresponda, es muy diferente cada una de ellas”, indicó.

Explicó que las causas por la que los establecimientos puedan ser clausurados son varias, y son las siguientes: No contar con licencia de funcionamiento, no tener personal capacitado, identificado ni uniformado, permitir el acceso a menores de edad, vender alcohol a menores de edad, vender alcohol con bebidas energetizantes, no respetar los horarios de funcionamiento y no contar con carpeta de Protección Civil.

También se informó que de los 35 bares y similares que fueron clausurados, la mayoría ya están en funcionamiento de nuevo, indicando que no se revocó ninguna licencia, pero comentó que aún quedan alrededor de 8 bares clausurados.