A proceso hombre señalado por extorsionar a un médico y su familia en Uruapan, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Gustavo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometida en agravio de un médico y su familia, en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que integran la investigación, el pasado 28 de julio la víctima, propietario de un consultorio, denunció que fue objeto de exigencias económicas bajo amenaza. Como medida de presión, la entrada de su negocio fue incendiada.

Tras reunir los datos de prueba suficientes, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por personal de la FGE.

En audiencia, un Juez de Control consideró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía para resolver vinculación a proceso en contra Gustavo “N”; además de fijar prisión preventiva justificada y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.