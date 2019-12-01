A proceso hombre señalado por extorsionar a un médico y su familia en Uruapan, Michoacán

A proceso hombre señalado por extorsionar a un médico y su familia en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 11:56:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Gustavo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometida en agravio de un médico y su familia, en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que integran la investigación, el pasado 28 de julio la víctima, propietario de un consultorio,  denunció que fue objeto de exigencias económicas bajo amenaza. Como medida de presión, la entrada de su negocio fue incendiada.

Tras reunir los datos de prueba suficientes, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por personal de la FGE.

En audiencia, un Juez de Control consideró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía para resolver vinculación a proceso en contra Gustavo “N”; además de fijar prisión preventiva justificada y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan restos de una persona en la comunidad de Jamaica de Tarímbaro, Michoacán 
“Cachimbas” de Tarímbaro y Morelia Michoacán, son blanco de la delincuencia; suman cuatro homicidios dolosos en tres meses
A proceso hombre señalado por extorsionar a un médico y su familia en Uruapan, Michoacán
Rescatan a cuatro menores que fueron abandonadas por su madre en Campeche
Más información de la categoria
Balean a dos en una “cachimba” en la Morelia-Salamanca; hay un fallecido y una herida
Paquete Económico 2026 asegura derechos de los mexicanos: Sheinbaum
Niega Donald Trump haber firmado carta dirigida a Epstein
Gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de proveer estupefacientes a la isla
Comentarios