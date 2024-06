Ofrece sector salud vasectomías y condones gratuitos en centros de salud

Morelia, Michoacán, a 11 de junio de 2024.- Para promover la paternidad responsable y prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el sector Salud de Michoacán ofrece, en sus 364 unidades médicas, vasectomías y condones gratuitos a todos los varones.

Los interesados pueden acudir al consultorio de planificación familiar, donde profesionales les orientarán e informarán sobre el uso del condón, método anticonceptivo que tiene una efectividad del 98 por ciento en la prevención de enfermedades como sífilis, gonorrea, herpes y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), durante una relación sexual.

El uso adecuado del preservativo también contribuye a prevenir embarazos no deseados. Para garantizar su efectividad, es importante revisar la fecha de caducidad visible en el empaque y abrirlo con cuidado para evitar dañarlo.

Para quienes cuenten con más de 18 años y desean no tener más hijos, la Secretaría de Salud ofrece vasectomías sin bisturí en los centros de salud de Morelia, Zitácuaro, Hidalgo, La Piedad, Purépero, Venustiano Carranza, Jacona y Úspero, así como en los hospitales de Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Tacámbaro, La Piedad y Tuzantla.

La vasectomía es una cirugía segura que dura aproximadamente 15 minutos, no requiere hospitalización y tiene un periodo de recuperación de cinco días. Este procedimiento no afecta el desempeño sexual del paciente y es importante seguir usando condón para prevenir ITS.

En lo que va del año, el sector salud ha entregado 30 mil 376 condones masculinos y practicado 350 vasectomías sin bisturí. Para solicitar mayor información sobre estos métodos anticonceptivos o ubicar el consultorio de planificación familiar más cercano, se pueden revisar los enlaces https://bit.ly/3VkRBZE y https://comolehago.org/.