La Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE defiende la soberanía alimentaria: Martí Batres

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2025.- En el marco del 80 aniversario de la fundación de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) y de los 50 años de la creación de la licenciatura, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró el Tercer Simposio Internacional de Nutrición de este espacio académico, el cual, dijo, defiende la soberanía alimentaria y el derecho a una buena alimentación, con formación científica, ética y vocación de servicio.

“Hoy esta escuela ya es totalmente gratuita, forma a las y los profesionales de dietética y nutrición sin subordinación a intereses comerciales. Esta escuela defiende la salud pública, la soberanía alimentaria, el derecho a saber qué comemos y, sobre todo, el derecho a alimentarnos de forma sana, accesible y culturalmente significativa”, afirmó.

En este tenor, el director de ISSSTE subrayó que la comunidad de la EDN tiene la responsabilidad de ser parte activa del proceso de transformación que vive el país, al continuar como un espacio donde la nutrición no solo es una disciplina académica, sino una herramienta de cambio y de justicia social.

“Por eso, este Tercer Simposio Internacional de Nutrición no es solo un evento académico, es un espacio para la reflexión crítica, el diálogo interdisciplinario y el compromiso. También es una celebración, porque celebramos 80 años de historia, de generaciones que hicieron de la nutrición una causa de vida; porque celebramos 50 años de una licenciatura que abrió caminos, que amplió horizontes; y porque celebramos que estamos aquí, juntas y juntos, defendiendo lo público, lo gratuito, lo ético, lo social, lo humano”, compartió.

Por su parte, el titular de la Dirección Médica, Gustavo Reyes Terán, remarcó que, ante las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, dislipidemia y sus consecuencias cardiovasculares, entre otras, la nutrición no es un servicio complementario, es una línea de defensa primaria esencial, por lo que invitó a la comunidad a contribuir a la salud pública.

“Hoy más que nunca necesitamos una generación de nutriólogas y nutriólogos que no solo sepa de macronutrientes, sino también de políticas públicas; (...) una nutrición que defienda con firmeza que comer bien no debe ser un lujo, sino un derecho garantizado para todas y todos. (...) La nutrición no es una nota al pie de la salud pública, es su columna vertebral y ustedes están llamados a sostenerla, con ciencia, sensibilidad, integridad y una visión amplia del cambio”, puntualizó.

La directora de la EDN, María Guadalupe Solís Díaz, recordó las etapas por las que ha pasado la escuela desde su fundación en 1945, periodo en el que ha formado 50 generaciones.

Asimismo, destacó que a partir de este periodo escolar se eliminaron cobros por conceptos de inscripción, reinscripción, colegiatura y otros, como parte del acuerdo de gratuidad impulsado por el director general Martí Batres, el cual permitirá continuar con la formación de agentes de cambio para acrecentar el desarrollo alimentario del país.

“La gratuidad con la que hoy cuenta la escuela, misma que inició a partir de este periodo escolar, agosto-diciembre 2025, estamos seguros que va a permitir al Instituto contar con especialistas en dietética y nutrición de excelencia académica para la presentación de los servicios en beneficio de la derechohabiencia”, expresó.

La EDN, que forma parte del ISSSTE desde el 13 de noviembre de 1971, es la primera institución en el país en otorgar conocimientos en nutrición clínica, mediante planes de estudios actualizados y acreditados a nivel licenciatura, posgrado y de extensión universitaria.

Con el lema “Hacia el cambio Global Alimentario: Objetivos y Estrategias”, el Tercer Simposio Internacional de Nutrición EDN 2025 ofreció durante la jornada de este martes una serie de conferencias, mesas redondas, pláticas y conservatorios con temas como “Ecosalud, sustentabilidad alimentaria y Estado de Bienestar en México” y “Acciones globales para el desarrollo sostenible, un México inclusivo próspero”.