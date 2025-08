Joaquín Guzmán envía carta a juez que lo sentenció a cadena perpetua; esto es lo que dice

Denver, Colorado, Estados Unidos, a 6 de agosto 2025.- Joaquín Guzmán Loera, preso en un cárcel de máxima seguridad en Colorado, envió una carta al juez federal con sede en Nueva York, Brian Cogan, en la cual denunció incomunicación y solicitó que le permita hablar con su nuevo abogado.

De acuerdo con los primeros reportes, la misiva fue escrita a mano por el líder del Cártel de Sinaloa y fue fechada el 15 de julio pasado.

Cabe señalar que la nueva defensa de “El Chapo” es liderada por el abogado José Israel Encinosa, quien tiene autorización para comunicarse con el excapo, si bien esto no ha sido posible.

“Hasta el día de ayer no le han autorizado mi llamada por teléfono. El abogado me escribió pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió”, relata Guzmán Loera al juez Cogan.

Según el narcotraficante mexicano, la incomunicación con su abogado se ha prolongado durante 10 meses, por lo que solicita que le permitan establecer contacto conforme a la autorización otorgada.

“Disculpe que lo moleste de nuevo, hace alrededor de un mes y medio le escribí pidiéndole de favor le autorizara al abogado Encinosa su petición de ordenar al Gobierno que autorizaran al abogado Encinosa me pudiera visitar… Le doy las gracias por ordenar que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono, y de nuevo lo molesto que le ordene al Gobierno que le autorice al abogado que me visite y me hable por teléfono, ya que para mí es vital el abogado”, señaló “El Chapo” en su carta al togado.