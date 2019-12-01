Inicia el año con bienestar integral; meditar, dormir mejor y una alimentación saludable son clave

Ciudad de México, 14 de enero de 2026.- El fin de un año y el inicio de otro suelen ser una época que se llena de propósitos y nuevos comienzos; pero más allá de estas intenciones, adoptar hábitos saludables es crucial, indican especialistas del Centro Médico ABC; estos permitirán transformar la salud física y mental, lo que es esencial ante un panorama de salud que sugiere la presencia constante de estrés, sobrepeso, obesidad e insomnio, condiciones que afectan a millones de mexicanos.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 75% de la población vive con estrés laboral y cerca del 40% actualmente ya presentan consecuencias físicas como insomnio o fatiga crónica, las cuales impactan de manera directa en el bienestar y productividad de las personas.

El insomnio y los trastornos del sueño no son únicamente un problema de ‘cansancio’; son condiciones que afectan la memoria, las emociones y aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, explican los especialistas del Centro Médico ABC.

Por otra parte, la alimentación también juega un papel importante; por ejemplo, llevar una dieta rica en proteínas y verduras no solo ayuda a controlar el peso, también previene el desarrollo de enfermedades metabólicas.

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar condiciones crónicas, por lo cual el cambio de hábitos y la intervención médica son esenciales en el objetivo de revertir estas tendencias.

Más allá de un correcto descanso y una adecuada alimentación, la práctica regular de ejercicio también es esencial, al contribuir en la reducción de los niveles de cortisol, conocida como “la hormona del estrés”; esto fortalece la salud cardiovascular, sobre todo si se complementa con actividades que integran la mente y el cuerpo, como la meditación, la relajación y la lectura, que, en conjunto, ayudan a disminuir la ansiedad y mejorar la claridad mental.

Múltiples estudios publicados y analizados por la revista Health Psychology Review señalan que la meditación puede reducir de forma significativa los niveles de cortisol cuando se integran técnicas como mindfulness, relajación corporal o de respiración, entre otras. Esto significa que dedicar unos minutos al día a estas actividades no solamente ayuda a mejorar la salud mental, sino que también contribuye a mejorar la salud corporal.

Para los especialistas del Centro Médico ABC, es importante entender que el bienestar integral no se logra con soluciones rápidas, sino con hábitos sostenidos que equilibran el cuerpo y la mente. Por lo cual, una atención multidisciplinaria que incluya a médicos internistas, neurólogos, cardiólogos, nutriólogos y endocrinólogos, es esencial para obtener resultados tangibles y duraderos, a través del diseño de planes personalizados que promuevan una mejor alimentación y un estilo de vida saludable.