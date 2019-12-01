IMSS confirma que dos recién nacidas fueron entregadas a familias equivocadas en Mexicali

IMSS confirma que dos recién nacidas fueron entregadas a familias equivocadas en Mexicali
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 17:04:53
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Mexicali, Baja California, a 26 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali.

A través de un comunicado, el IMSS reconoció el error y ofreció una disculpa a las familias afectadas, además de señalar que asumirá la responsabilidad de atender la situación. También informó que un equipo de nivel central brinda acompañamiento médico, psicológico y jurídico a las familias.

El instituto señaló que la prioridad son las recién nacidas y sus familiares, por lo que trabaja en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para dar seguimiento al caso.

Por respeto a la privacidad y al interés superior de las menores, el IMSS indicó que mantendrá protegida su identidad y sus datos personales. Asimismo, informó que revisará los procedimientos utilizados para la identificación durante la atención obstétrica y neonatal.

Finalmente, el instituto aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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