En vacaciones extrema precauciones para evitar accidentes en el hogar 

Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2024.- En vacaciones de Semana Santa, los menores permanecen más tiempo en casa y corren más riesgo de sufrir un accidente, es por ello que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a los padres de familia a extremar precauciones e identificar factores de riesgo que puedan causar asfixia, ahogamiento, lesiones con objetos punzocortantes, quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento y caídas.

Para evitar la asfixia y el ahogamiento de niñas o niños no hay que dejarles al alcance objetos pequeños como aretes, canicas y monedas porque se los pueden tragar; evitar que tengan acceso a globos, dulces, bolsas de plástico; no dejar tinas, cubetas y aljibes con agua y sin tapar, pues los incidentes ocurren en cuestión de segundos; y en el caso de los recién nacidos es importante no cubrirles la cara con sábanas o cobijas al dormir.

También, se aconseja no darles trozos grandes de alimentos ni dejarlos solos en la tina o en la alberca, y al bañarse utilizar el agua a temperatura corporal para evitar quemaduras, que también se previenen no dejándolos acercar a la cocina, estufa y braceros, pues nueve de cada 10 accidentes se pueden impedir, por lo que también resulta vital no dejar cuchillos a la vista.

Para prevenir caídas, es importante mantener pasillos y escaleras libres de obstáculos, no dejar solos a los menores cerca de escaleras, limpiar de manera inmediata cualquier derrame de líquido en el suelo, utilizar tapetes antideslizantes en el baño para el momento de salir de la ducha, evitar brincar en las camas y no dejarlos solos en balcones y azoteas.

Para evitar intoxicaciones, los fertilizantes, insecticidas y productos de limpieza, como el cloro, se deben guardar fuera del alcance de los menores, sobre todo si se adquieren a granel en envases de refresco, pues el niño puede tomarlos y morir.