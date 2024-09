En las fiestas patrias SESA recomienda una alimentación saludable

Querétaro, Querétaro, a 14 de septiembre de 2024.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que en la conmemoración de las fiestas patrias es frecuente que mujeres y hombres aumenten el consumo de alimentos ricos en azúcares, grasa y sal, así como ingesta de alcohol. Las y los profesionales de la Nutrición, indican que el comer este tipo de alimentos incrementa los índices de triglicéridos, colesterol y azúcar en sangre, alterando con ello la salud.



Se realizan las siguientes recomendaciones.

• Cuidar el tamaño de las porciones de los alimentos, utilizando platos pequeños.

• Realizar las tres comidas y los dos refrigerios al día, porque algunas personas no desayunan o no comen por ingerir los platillos que se sirven en la noche mexicana.

• Diversificar al cocinar las preparaciones, que no todo se trate de maíz, o de carne, sino de grandes cantidades de verduras y frutas en los platillos.

• Utilizar crema reducida en grasa o agregar a los antojitos yogurt griego.

• Incluir nopal: sus beneficios son amplios, entre algunos contiene vitaminas, minerales como calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro y fibra.

• Utilizar poca sal: las salsas que se agregan a los antojitos ya tienen una porción de sal.

• Preparar pozole con pechuga de pollo o carne maciza de cerdo, tratar de servir una menor porción de maíz y agregar más vegetales como rábano y lechuga.



Con relación a las personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico u otro padecimiento deben tener especial cuidado con la alimentación durante estas festividades, ya que el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohol, ocasiona una descompensación que pondría en riesgo la vida. Asimismo, no suspender el tratamiento médico.