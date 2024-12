Contribuye Issste a erradicar la violencia contra las mujeres: Martí Batres

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2024.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama, destacó en el evento de clausura de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa la campaña permanente de concientización ¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y Transforma! por lo que el instituto a su cargo se une a erradicar cualquier situación que vulnere el bienestar y el acceso a los derechos de ellas.

“Esta lucha, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la lucha por sus derechos, la lucha por la igualdad plena entre mujeres y hombres tiene muchos años, pero también ha logrado muchos frutos. Es una de las grandes luchas igualitarias, libertarias. (…) También es una lucha paralela a la gran lucha de las trabajadoras y trabajadores por la seguridad social”, subrayó Martí Batres.

Luego de la formación de la palabra “NO”, conformada por personal de la subdirección de Atención al Derechohabiente que se dio cita en la explanada del edificio del Issste en Buenavista, el director general señaló que es importante reflexionar sobre las medidas que se pueden llevar a cabo desde la seguridad social.

“Es muy importante que nos preguntemos, ¿qué podemos hacer desde la seguridad social para combatir la violencia hacia las mujeres? Para empezar, inculcar una cultura de igualdad en el trabajo, también promover la conciencia de los derechos; de igual manera, transformar las prácticas de relación de los jefes y jefas hacia las trabajadoras, pero, además, ampliar las capacidades de nuestro sistema de seguridad social para socializar las tareas de cuidado”, comentó.

Agregó que, a pesar de que nuestro país ha tenido una serie reformas y transformaciones en materia de derechos de las mujeres, se debe continuar con diversas acciones en el ámbito cultural, político, económico y social.

“No podríamos negar los avances ahora que tenemos, incluso, la primera Presidenta de la República en 200 años de vida republicana independiente, pero todavía no se erradica la violencia hacia las mujeres. Está enraizada en las relaciones sociales, en las relaciones de poder y por eso debemos continuar con varias tareas. Una de ellas es el combate cultural, cambiar las mentalidades, repetir una y otra vez: no a la violencia, repetir que no es no y que las relaciones entre los seres humanos, sobre todo las más íntimas, requieren del consentimiento mutuo”, expresó.

En cuanto a la base económica, enfatizó la importancia de promover el trabajo asalariado con plenos derechos, que permita a las mujeres tener independencia para cubrir sus necesidades y deseos sin depender de fuentes externas de ingresos, y ser económicamente autosuficientes.

“No todo son reformas jurídicas, no todo es un combate cultural ideológico, sino que también debe haber bases materiales y sociales que permitan la plena igualdad. (…) Se tiene que romper la dependencia de quien sufre la violencia, eso significa autonomía económica y social de las mujeres y para eso se requiere promover el trabajo asalariado con plenos derechos, el trabajo socialmente protegido entre las mujeres”, afirmó.

Cabe destacar que, a lo largo de estos 16 días, la Subdirección de Atención al Derechohabiente realizó diversas actividades presenciales y virtuales que incluyeron la participación de alrededor de 5 mil trabajadores en total.

Entre las acciones, organizadas con el objetivo de promover entornos libres de violencia y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, destacó la presentación del performance “Calladita me ves más bonita”, de la artista plástica Fru Trejo; la plática “Derechos Humanos con perspectiva de género y enfoque interseccional a personas con discapacidad”; la conferencia “Sociología de la Violencia en la práctica médica”, así como la ponencia “Sentencias con perspectiva de género en materia administrativa”, por mencionar algunas.

En el acto protocolario estuvo presente la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío Pilar Villarauz Martínez, y los encargados de las direcciones de Oficinas de Representación, José Rodrigo Ávila Carrasco; de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; la subdirectora de Atención al Derechohabiente, María del Rocío Vilchis Espinosa, y la coordinadora de asesoras y asesores del director general, Juana Elvira Sánchez Conejero.