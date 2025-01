Aplicadas 407 mil 968 dosis de vacuna contra Influenza en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 12 de enero de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, informa que hasta el momento se han aplicado 407 mil 968 dosis de la vacuna contra la Influenza, lo que significa un avance de 65.85 por ciento de la meta estatal programada (619 mil 499).



En la entidad, al 10 de enero se han registrado 145 casos positivos a influenza estacional. Se trata de 76 mujeres y 69 hombres del grupo de edad de un mes a 82 años. De estos, dos tienen domicilio en el municipio de Amealco, uno en Cadereyta de Montes, seis en Corregidora, seis en El Marqués, dos en Ezequiel Montes, dos en Huimilpan, dos en Jalpan de Serra, uno en Peñamiller, 111 en Querétaro, once en San Juan del Río y uno en Tequisquiapan.



Hasta la fecha en lo que va de la temporada se ha registrado una defunción en un hombre de 52 años con domicilio en el municipio de El Marqués con antecedentes de otra comorbilidad y no vacunado. A nivel nacional, al 6 de enero se han reportado dos mil 494 casos positivos y se han notificado doce defunciones, una en Aguascalientes, una en Guerrero, una en Jalisco, una en Michoacán, dos en Nuevo León, una en San Luis Potosí, dos en Sonora, dos en Veracruz y una en Yucatán.



Durante la temporada de frío se incrementa el riesgo de presentar infecciones respiratorias agudas, entre ellas la influenza, por lo que se exhorta a los grupos de personas de entre seis a 59 meses de edad, de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, así como a los grupos de riesgo (personas con enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y obesidad mórbida), a aplicarse la vacuna, con la finalidad de evitar complicaciones.



La influenza estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. La tos puede ser intensa y durar dos semanas o más. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una semana. No obstante, en personas con enfermedades crónicas, la influenza puede causar enfermedad grave, e incluso la muerte. El periodo de incubación es de aproximadamente dos días.



Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) aplica la vacuna en los 198 centros de salud de los 18 municipios del estado, en el horario de atención de cada unidad; además cuenta con un puesto de vacunación en Plaza de Armas, el cual, funciona de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. En cuanto al IMSS, aplica el biológico de lunes a viernes en horario de trabajo de cada Unidad Médica Familiar.



La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones:



• Acudir a vacunarse contra la influenza si pertenece a los grupos de riesgo.

• Utilizar cubreboca si se está enfermo de infección respiratoria aguda.

• Evitar los cambios bruscos de temperatura.

• Abrigarse cuando baje la temperatura.

• Lavarse las manos de forma frecuente.

• Ventilar habitaciones.

• Desinfectar superficies de contacto común (en casa, el trabajo, la escuela).

• Al toser o estornudar se debe cubrir boca o nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo.

• Aumentar el consumo de alimentos ricos en Vitamina A y C.

• Incrementar la ingesta de líquidos.

• Evitar exponerse a lugares extremadamente fríos, nevados o con hielo.

• En caso de presentar fiebre, síntomas respiratorios y/o malestar general acudir al médico para recibir tratamiento oportuno.

• Evitar prender hornillas, fogones, anafres, chimeneas en ambientes cerrados y poco seguros.

• No automedicarse.