Morelia será gobernada por una mujer: Gisela Vázquez

Morelia, Michoacán, a 2 de junio del 2024.- Morelia será gobernada por una mujer, así lo aseguró la candidata del partido Tiempo por México a la presidencia municipal, Gisela Vázquez Alanís, única candidata mujer por la alcaldía en esta elección.

En entrevista con medios de comunicación, la candidata señaló que hará historia al ser la primera mujer que dirija los destinos de la capital michoacana. "Preveo que vamos a ganar, preveo que haremos historia, por primera vez será gobernada la capital, Morelia, por una mujer", dijo.

Respecto al asesinato de Israel Delgado Vega, candidato a Síndico por Morena-PT, Gisela Vázquez lamentó el hecho y dijo que aún se siente segura, pues durante su campaña electoral visitó colonias consideradas de alto índice delincuencial.

"He estado mis 45 días de campaña sola, con mis cuatro hijos, creo y considero que Morelia está tranquilo para Gisela Vázquez, he recorrido las colonias más populares como La Aldea o Ciudad Jardín, en ningún lugar he tenido ningún tema, me siento segura, me siento en paz", declaró.