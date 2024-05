Morelia necesita más que obras cobradas a sobreprecio en el Ayuntamiento: René Valencia

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2024.-La ciudae necesita un rescate integral, no la construcción de obras que se cobren a sobreprecio y mantengan a los ciudadanos en las mismas condiciones de inseguridad, desigualdad económica, falta de servicios públicos, entre otros temas prioritarios a atender para el desarrollo de todos los sectores, detalló René Valencia, ante el foro "Diálogos por la Democracia, realizado por la Coparmex Michoacán.



El candidato del PRI a la Alcaldía moreliana puntualizó que como parte de su propuesta en la materia, está incentivar la formalidad entre el comercio, al terminar con el cobro de "moches".



"El mismo municipio se ha encargado de ponerles trabas, porque se vienen las cooperaciones voluntariamente a fuerzas, es un círculo vicioso y hay que hacer un círculo virtuoso, que el que no esté regularizado le apueste a regularizarse", dijo.



Con el sector empresarial será también un presidente municipal aliado, abierto a escucharlos y trabajar de la mano, recalcó René Valencia, por ello, propuso erradicar la tramitología e implementar incentivos a quienes contraten a jóvenes sin experiencia, a adultos mayores y a personas con discapacidad.



"Todas las empresas que contraten jóvenes, dándoles su primer empleo, que contraten adultos mayores o personas con discapacidad, tendrán beneficios fiscales dentro del municipio, les vamos a hacer descuentos en sus licencias, vamos a apoyarlos en diferentes fondos que vamos a armar en el Ayuntamiento que las empresas tengan un aliado, no nada más una máquina de estarles cobrando y cobrando", aseguró.



Ante el cuestionamiento de David Luviano, presidente de la Coparmex Michoacán, sobre su propuesta para apoyar al sector joven, René Valencia aseguró que habrá un programa para la rehabilitación de jóvenes, así como fondos para apoyarlos en el ámbito emprendedor, a deportistas de alto rendimiento, de educación y a creativos.



"Hay que rescatar a nuestros jóvenes. Todas las empresas que me ayuden a contratar a estas personas que vamos a sacar de las calles y que se incorporen a la sociedad, van a tener también incentivos, van a tener descuentos en el predial y en licencias, porque el dinero nos va a alcanzar".



Abundó que "vamos a crear fondos educativos, para deportistas, para emprendedores y para la industria creativa, con una bolsa donde tengan acceso inmediato que no los traigan dando vueltas".



Sobre temas de infraestructura, comentó a los empresarios que en su plan de gobierno se buscará la construcción de un mercado en la salida a Quiroga, así como la rehabilitación de los que ya hay en la ciudad, además de espacios deportivos y de usos múltiples como el Bicentenario, el cual se encuentra en el abandono.



Hizo el compromiso con el sector empresarial y los morelianos a no ser un presidente municipal que "llegué a subir impuestos como lo hacen todos, no nada más uno, todos, la gente va a pagar sus impuestos cuando los vea trabajar en las calles".



Afirmó que, en Morelia hay cientos de problemas que se deben atender a la par del desarrollo económico del municipio, por eso invitó a los ciudadanos a "no cerrar los ojos a la realidad y que no les vendan espejitos, yo vengo a trabajar y mi negocio no es venir a hacer obras a sobreprecio a cargo del erario municipal", finalizó.