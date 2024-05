INE retira candidatura de MC al Senado en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero, a 1 de mayo de 2024.- Autoridades electorales de Guerrero, retiran candidatura al ex priísta, Mario Moreno Arcos, quien aspiraba a un curul en el Senado, por no comprobar que pertenece a los pueblos afromexicanos.

Moreno Arcos fue inscrito por Movimiento Ciudadano como candidato por acción afirmativa a favor de los pueblos afromexicanos. En su constancia de adscripción que presentó ante el organismo electoral afirmó que era afromexicano desde nacimiento y de padre y madre afromexicana.

La candidatura de Moreno Arcos fue impugnada por algunas organizaciones afromexicanas, incluso en la impugnación también incluyeron a su suplente, Gabriela Bernal Reséndiz, sin embargo el INE no le retiro la candidatura porque no había elementos suficientes para validar si pertenece o no a la población afromexicana.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE verificar si el candidato es afrodescendiente.

Fue la madrugada de este miércoles, con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros sesionaron y discutieron si procedía la candidatura de Moreno Arcos.