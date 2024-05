Hay que poner un hasta aquí al deterioro de las tierras agrícolas: Julieta Gallardo

José Sixto Verduzco, Michoacán, a 1 de mayo de 2024.- Hay que poner un hasta aquí el deterioro de las tierras agrícolas en Michoacán, esto a través de medidas integrales que permitan frenar la grave descertificación que se registra en el estado, recalcó Julieta Gallardo Mora, candidata a diputada local por el Distrito de Puruándiro por el PRD, PRI y PAN.

En Tres Mezquites, en el municipio de José Sixto Verduzco, la candidata destacó que históricamente, los hombres y mujeres de esta región han sido protagonistas de nuestra historia, tal y como lo fue Benito Canales en la lucha zapatista revolucionaria.

“La lucha y el amor por la tierra ha sido motor de acción en esta región, y es por ello la enorme preocupación que existe sobre el deterioro que ésta sufre, no sólo aquí, sino en todo nuestro querido estado, por lo que es apremiante tomar cartas en el asunto, y en ello, saben que soy garantía en la defensa por nuestro campo”.

Julieta Gallardo remarcó que si bien en nuestro país y estado existe un abanico legal y normativo para la protección del ambiente y la preservación de los recursos, es claro que éste aún no ha dado los resultados necesarios porque las autoridades encargadas de materializarlo en los hechos, no lo hacen.

Recordó que en la actualidad el 65 por ciento del territorio nacional tiene climas áridos o semiáridos por la diminución no sólo de las precipitaciones, sino también por actividades agrícolas no planificadas, así como crecimiento de la mancha urbana y actividades económicas no armónicas con la naturaleza.



“Lo he hecho ya como diputada local y lo seguiré haciendo en la próxima Legislatura, porque es primordial seguir adecuando nuestras leyes para establecer sanciones severas contra aquellos actos de corrupción u omisión que estén dando pie a omitir el cumplimiento de las disposiciones legales”.