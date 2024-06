En Tiquicheo ganó el PRI y haremos valer la voluntad ciudadana: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 9 de junio de 2024.-La dirigencia estatal del PRI, de la mano con militancia y el Comité Municipal de Tiquicheo, exigen a las autoridades estatales y al Instituto Electoral de Michoacán, IEM, hacer lo que les corresponde, para llevar a cabo el cómputo de la elección municipal.

La inseguridad ha impedido al Consejo Municipal de aquella demarcación, realizar el escrutinio legal, porque se pretende, por parte de un grupo violento, manipular la sesión de cómputo y, eventualmente, los resultados donde el PRI resultó ganador de la contienda.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Memo Valencia, dejó claro que “en Tiquicheo ganó el PRI y haremos valer la voluntad ciudadana”.

Durante un encuentro con priistas que se manifiestan en las instalaciones centrales del IEM, el dirigente estatal expresó respaldo total a la planilla triunfadora, “Defenderemos uno a uno los votos obtenidos el 2 de junio. Defenderemos la democracia, porque el PRI ha respetado los resultados donde no ganamos, pero no claudicaremos donde legalmente obtuvimos el triunfo”.

Por su parte, el presidente del Comité Municipal del PRI, Saúl Serrano Jaimes lamentó la falta de respuesta del órgano electoral a sus peticiones para validar la elección en el municipio, bajo el argumento de falta de condiciones de seguridad.

“Dicen que no hay seguridad para traerlas y yo me pregunto cómo otros municipios donde hubo violencia, donde hubo tema de urnas, donde hubo muchísimas situaciones, sí hubo ese traslado y nosotros donde no nos presentaron después de la jornada electoral ningún incidente, ahora resulta que no pueden ir por ellas”, refirió.

Por ello, insistió en la exigencia al Instituto Electoral de dar respuesta oportuna y validar la elección, toda vez que el pasado miércoles 5 de junio debieron entregar la Carta de Mayoría al candidato Mario Reyes.

Asimismo, el líder municipal detalló que el candidato priista ganó con una diferencia de 309 votos, no ha habido reconteo y el resguardo de las casillas permanecen en el Consejo Municipal de Tiquicheo.

“La presidenta municipal está buscando la reelección y alegan que han ganado la elección. Nosotros tenemos las actas, nos ponen como favoritos y ganadores. Estamos esperando que el IEM tome cartas en el asunto y no sean omisos, buscamos una respuesta donde la legalidad y la transparencia estén presentes”, dijo.

Finalmente, Saúl Serrano abundó, en caso de no obtener respuesta positiva del IEM, buscarán resolver el caso en los Tribunales.