Claudia Sheinbaum va por el fortalecimiento de los trenes de pasajeros

Huauchinango, Puebla, a 25 de abril de 2024.- ’’Vamos a seguir construyendo los trenes de pasajeros que además generen desarrollo a lo largo de toda la vía (...) Vamos a seguir recuperando las empresas de la nación, vamos a seguir apoyando a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, vamos a seguir con Mexicana de Aviación, a seguir construyendo carreteras, aeropuertos, ya no vamos a parar, vamos a continuar con la Transformación’’, así fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) durante un encuentro con el pueblo del municipio de Huauchinango, ante quienes presentó sus propuestas para el siguiente piso de la 4T.

Como parte de la consolidación de las empresas nacionales con el objetivo de impulsar el desarrollo con bienestar de todos los mexicanos y mexicanas, Claudia Sheinbaum anunció la ruta México - Puebla - Veracruz del tren de pasajeros, a través del cual se busca generar las condiciones óptimas para el crecimiento de la zona.

’’Privatizaron los trenes, desaparecieron los trenes de pasajeros, pero el Presidente ya los recuperó, ya hizo el Tren Maya, el Interoceánico y no vamos a parar’’, agregó.

Ante las poblanas y poblanos de Huauchinango, Claudia Sheinbaum también expuso propuestas como la mejora de los caminos para permitir el desarrollo de la sierra poblana; así como algunas iniciativas que a nivel nacional transformarán a todo México como la creación de una pensión para mujeres de 60 a 64 años; otorgar una beca para todos los niños y niñas de educación básica, entre otras.

La candidata de Morena, el PT y el PVEM, puntualizó que además de la creación de nuevos programas sociales, los ya existentes se consolidarán y fortalecerán, pues en la Cuarta Transformación estos buscan abrir la puerta a los derechos, contrario a lo que piensan en la oposición.

’’Ellos creen que un apoyo es darle a una persona que no ha trabajado, pues que les decimos: Los mexicanos y mexicanas trabajamos, somos de los pueblos más trabajadores, porque mantenemos la economía de México y la economía de los Estados Unidos con nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera. Ellos creen que la pobreza es porque no se trabaja, no, la pobreza fue un sistema que dejó a los mexicanos y mexicanas con profundas desigualdades’’, aseveró.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que en su gobierno buscará la modificación de la Constitución Política para lograr que los jueces, ministros y consejeros del Poder Judicial y particularmente del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos por el voto popular, esto con la finalidad de que el segundo piso de la 4T sea el escudo de la democracia en México.

’’La democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, así debe de ser y así va a ser’’, agregó.

Por su parte, Alejandro Armenta Mier, candidato a Gobernador del Estado de Puebla, destacó que con la Cuarta Transformación el desarrollo de la sierra poblana será garantía, por lo que invitó a todos los habitantes de las comunidades de esta zona del estado a defender la 4T el día de la elección.

’’Estamos a no más de 35 días de la jornada electoral y por eso amigas y amigos la presencia de la próxima Presidenta de México nos anima a los pueblos indígenas, a los municipios de la sierra norte, a más de 17 regiones de esta zona, a votar por la próxima Presidenta de México’’, puntualizó.

Al evento también asistieron Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; Ignacio Mier Velazco, candidato a Senador por Puebla; Lizeth Sánchez García, candidata a Senadora por Puebla; Gissel Santander Soto, candidata a Diputada Federal por Huauchinango; Guadalupe Vargas Vargas, candidata a Diputado Local; Miguel Márquez Ríos, candidato a Diputado Local; Esthela Damián Peralta, Delegada Política en el Estado de Puebla y Coordinadora Nacional de Defensa del voto de la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; Olivia Salomón Vibaldo, Enlace con el Sector Empresarial de la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; Leonel Godoy Rangel, Coordinador de la 4ta. Circunscripción Electoral; Ernesto Villareal Cantú, Comisionado Político Electoral Nacional Partido del Trabajo; Olga Lucía Romero Garci-Crespo, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Puebla; Jaime Natale Uranga, Presidente Estatal del Partido Verde Ecologista; Emilio Salgado Néstor, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Nueva Alianza; Maiella Gómez Maldonado, Dirigente Nacional Fuerza por México.