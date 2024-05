Gisela Vázquez asegura que no es títere de nadie y que no le importa lo que otros candidatos digan de ella

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo del 2024.- Gisela Vázquez Alanís, candidata a la presidencia municipal de Morelia por el partido Tiempo por México, dejó claro que no es títere de persona alguna, esto luego de que haya sido señalada como "candidata gatillera" por Alfonso Martínez Alcázar, quien busca la reelección por PAN-PRD.

En conferencia de prensa, la candidata al gobierno de Morelia insistió que no entrará en la dinámica de otros candidatos, que pelean entre ellos o incluso con los gobiernos cuando han ocupado cargos públicos. "Hablo de un contrato que existe, no es ocurrencia, yo no soy gatillera de nadie, yo soy quizás guerrera, sí me considero una guerrera del pueblo", dijo.

Agregó que es una mujer con carácter, no un títere, por lo que no le interesa si otros candidatos hablan de ella, pues consideró que es señal de que su campaña avanza.

Cabe recordar que la candidata hizo públicos contratos de arrendamiento de vehículos del edil con licencia, Alfonso Martínez Alcázar, por más de 300 millones de pesos.

Gisela Vázquez presentó sus propuestas en materia de salud, en las cuales se buscaría instalar un consultorio médico en cada una de las 14 tenencias y cuatro al interior de la ciudad; puntualizó que contarían con un doctor, un psicólogo y un dentista, pues aseguró que la ciudadanía le manifiesta que la salud dental es prácticamente un lujo.

"Esa gente será contratada de las mismas tenencias porque ellos no le ponen peros para trasladarse, la gente de Capula no le pone peros, ahí también hay doctores, ahí también hay enfermeras, ahí también hay dentistas, y dentro de la capital estamos pensando en poner cuatro, uno en cada distrito", explicó.