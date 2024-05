"No los voy a abandonar como los abandonó este gobierno": asegura Xochitl Gálvez a celayenses 

Celaya, Guanajuato, 6 de mayo del 2024.- En su visita a la ciudad, Xochitl Gálvez no solo presentó su plan de salud sino también señaló que no dejará sola a Celaya y apoyará en temas de seguridad.

"No los voy a abandonar como los abandonó este gobierno. Este gobierno abandonó a Celaya a merced de la delincuencia organizada. A ver, los delitos que más dañan a Guanajuato tienen que ver con el robo del huachicol. Tienen que ver con el narcotráfico", manifestó.

Gálvez responsabilizó al actual gobierno federal de continuar e incremento con el robo de combustible ya que afirmó que hoy en día la tecnología ayuda a detectar los puntos de distracción ilegal.

"Hoy reconoce el gobierno ante un informe en la Security Exchange Commission que han subido los piquetes a los ductos de Pemex. Si se aplicará la tecnología, tú puedes detectar exactamente qué punto del ducto hay un piquete y hay una baja de presión en los medidores del flujo dentro de Pemex. No se quiere acabar con este delito porque está beneficiando a muchos políticos. Lo he dicho claramente que el robo de gasolina, que no paga IEPS, es un monto importantísimo de quebranto para el país. El robo de gas asciende a 30 mil millones de pesos al año. Y ese dinero está quedando en manos de políticos y de delincuentes. Y este gobierno no los comparte porque hay socios de ellos. Morena, el partido de los delincuentes es Morena y los aliados del narco son los de Morena. Por eso se lo dije a la candidata: Usted es la candidata del narcopartido. No hay duda", puntualizó.

En el tema de extorsión dijo, "Dejar de darle abrazos a los delincuentes. El cobro de piso y la extorsión es una realidad y ahí hay que aplicar mayor inteligencia. No es posible que hoy cualquiera se haga paso por integrante de un cártel y extorsione a una familia, una persona y la familia muerta del miedo le entrega sus tarjetas, pensando que sí es un cártel que está amenazando a la familia".