Condena Partido Verde caso de maltrato animal en Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo de 2024.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Michoacán, hizo un llamado a que se investigue un crudo caso de maltrato animal ocurrido en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde un hombre mató a una perrita que estaba embarazada.

Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del PVEM, condenó el hecho y afirmó que debe haber justicia en el caso, tomando como prueba del delito las imágenes que fueron grabadas durante el hecho.

La tarde del pasado domingo, un hombre que ya fue identificado, ingresó a una casa en Lázaro Cárdenas y con una vara de metal atacó a la perrita hasta dejarla sin vida. Ni los llantos del animal, ni las súplicas de quienes fueron testigos del hecho lograron frenarlo, pues acusó a la perra de haberle ladrado a su hija, lo que habría desencadenado su reacción.

Tras conocer del caso, Núñez Aguilar recordó que “en el estado hay leyes que condenan el maltrato animal y es necesario que se hagan cumplir con casos tan crueles como este, en el que no sólo se perdió la vida de la perrita de forma brutal, si no que su familia fue testigo. Este caso sin duda amerita cárcel, no se puede pasar por alto”.

Hizo un llamado a que no se deje pasar este hecho, que se realcen las investigaciones pertinentes y sobre todo continúe trabajándose en garantizar el bienestar de los seres vivos que no pueden defenderse por sí solos, pero que no por ello carecen de derechos.