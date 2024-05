Afirma Gisela Vázquez que no le han pedido declinar a favor de otros candidatos

Morelia, Michoacán, a 01 de mayo del 2024.- La candidata a la Presidencia Municipal de Morelia por el partido Tiempo por México, Gisela Vázquez Alanís, afirmó que no la han buscado otros candidatos para pedirle que decline a favor suyo.

"No me han pedido porque conocen el carácter y la formación de Gisela", dijo; "no estoy aquí por un capricho, no estoy aquí por ambición, no estoy aquí para ver qué me ofrecen", prosiguió.

La candidata se reunió esta tarde con el sector transportista, ahí comentó que ha sostenido reuniones donde ellos le aseguran que la clase política históricamente los ha usado para conseguir el voto y posteriormente los dejan en el olvido.

"La mayoría de los políticos que vemos el día de hoy son políticos de fotografía los vemos subiéndose a una combi, en su vida se han subido a una combi, se ve todo tan falso, tan simulado", dijo.

Gisela Vázquez recalcó que ha construido una amistad con el sector transportista que le permite conocer más a fondo las necesidades de las diferentes zonas de la capital.