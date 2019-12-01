Verónica Zamudio y el equipo Mano a Mano impulsan reconocimiento a María de la Luz Núñez Ramos como La Mujer Michoacana 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 18:28:37
Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- La regidora de Morelia, Verónica Zamudio, junto con el equipo de la agrupación ciudadana Mano a Mano, entregaron formalmente la solicitud ante el Congreso del Estado para que la luchadora social María de la Luz Núñez Ramos sea distinguida con la condecoración, La Mujer Michoacana 2026, reconocimiento que honra a mujeres con una trayectoria ejemplar en la vida pública y social.

Zamudio destacó que María de la Luz Núñez Ramos representa una vida dedicada a la construcción democrática del país, vinculada a procesos históricos fundamentales como el movimiento estudiantil de 1968, la reforma política de 1977, la alternancia legislativa de 1997 y la reforma municipal constitucional de 1999, además de su participación en la consolidación de políticas de igualdad de género en el siglo XXI.

Su trayectoria pública ha estado orientada a la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del federalismo y la promoción de la igualdad sustantiva, formando parte de los procesos de transformación democrática de México durante la segunda mitad del siglo XX.

Historiadora de formación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Núñez Ramos ha contribuido desde distintos espacios a la vida institucional y social del país.

La regidora Verónica Zamudio señaló que reconocer su legado es también reconocer la lucha de generaciones de mujeres que han abierto camino hacia una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

