Vanhe Caratachea presenta iniciativa para proteger de violencia de género a madres jefas de familia

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- La violencia de género que se ejerce contra una jefa de familia no sólo la afecta a ella, sino a toda su familia, reflexionó la diputada local Vanessa Caratachea.

A nombre del Frente Parlamentario para las Mujeres, la diputada del PAN presentó una iniciativa para distinguir este tipo de violencia en la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, pues genera consecuencias específicas.

“Cuando la violencia llega la vida de una mujer jefa de familia, el daño no se queda en ella, el daño se expande, se instala en el hogar, afecta la estabilidad emocional de niñas y niños, impacta la economía familiar y, en muchos casos, rompe por completo el equilibrio de toda una familia”, reflexionó la diputada del PAN.

La iniciativa de reforma, firmada por las 20 diputadas, parte de que este tipo de violencia de género afecta todo el núcleo familiar, no sólo a la mujer.

“Esta iniciativa no es de una sola voz, es el resultado del esfuerzo conjunto de mis compañeras diputadas de este Congreso, que nos unimos en una alianza parlamentaria; quienes entendemos que cuando una mujer avanza, avanzamos todas y que cuando una mujer sufre violencia, nos duele a todas”, destacó Vanhe Caratachea.

Además de la clasificación de la violencia de género contra mujeres jefas de familia, la iniciativa propone plasmar en la ley la obligación de la Secretaría de Educación de llevar a cabo campañas de sensibilización sobre violencia de género, con énfasis en la que se ejerce contra jefas de familia y difusión de los mecanismos institucionales para atender tanto a las mujeres que son víctimas como a sus dependientes.

“Esta propuesta busca incorporar en nuestra legislación el reconocimiento de la violencia contra mujeres jefas de familia, entendiendo que se trata de un contexto que incrementa la vulnerabilidad y que genera impactos directos en quienes dependen de ellas. Asimismo, plantea fortalecer la prevención, especialmente en el ámbito educativo, para visibilizar esta realidad y promover una cultura de respeto, sensibilización, información, de igualdad y de no discriminación”, puntualizó la diputada de La Piedad.

Concluyó con un llamado al pleno a aprobar esta reforma para dejar en claro el mensaje de que en Michoacán no se va a normalizar la violencia.