Tribunal federal ordena restitución de tierras a 100 familias tének en SLP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 09:54:21

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 2 de julio 2026.- Un Tribunal Federal ordenó la restitución íntegra de sus tierras a más de 100 familias indígenas tének.

El territorio en cuestión está ubicado en el predio "La Peña", perteneciente a la comunidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, en San Luis Potosí.

La resolución otorga una suspensión provisional con efectos restitutorios, revierte el desalojo forzado ocurrido semanas atrás y garantiza que los pobladores recuperen sus viviendas y parcelas mientras se resuelve de fondo el litigio.

Igualmente, se mencionó que el cumplimiento del mandato judicial recae sobre el Ministerio Público federal adscrito a Tampamolón Corona, que deberá encabezar la diligencia, levantar un acta circunstanciada con todas las actuaciones realizadas y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito como constancia del acatamiento.

Además, en el fallo, el Tribunal ordenó la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el cual deberá proporcionar intérpretes en lenguas tének, náhuatl y maya durante el procedimiento.

Cabe señalar que las familias fueron desalojadas de “La Peña” el pasado 21 de junio y denunciaron diversas afectaciones a sus casas y pertenencias durante el operativo.