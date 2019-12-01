Torres Piña descarta dejar el cargo ante posible candidatura por gubernatura de Michoacán en 2027

Torres Piña descarta dejar el cargo ante posible candidatura por gubernatura de Michoacán en 2027
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:49:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que actualmente está concentrado en su labor al frente de la institución y descartó por ahora dejar el cargo para buscar la candidatura al gobierno del estado en el proceso electoral de 2027.

En entrevista, el Fiscal estatal señaló que la responsabilidad que implica la procuración de justicia en la entidad es alta, por lo que su prioridad es continuar con el trabajo que se desarrolla dentro de la fiscalía.

Asimismo, recordó que dentro de Morena los procesos internos para definir candidaturas se realizan mediante encuestas, mecanismo que no exige a los aspirantes renunciar a los cargos públicos que desempeñan.

No obstante, indicó que cualquier decisión sobre una eventual participación en el proceso electoral se valorará en su momento, una vez que se acerquen los tiempos políticos correspondientes.

Finalmente, Torres Piña subrayó que apenas lleva entre ocho y nueve meses al frente de la institución, por lo que aún existen diversos pendientes en materia de procuración de justicia que requieren atención.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Gabinete de Seguridad reporta detenciones, aseguramientos de estupefacientes y explosivos en varios estados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Hallan restos de mujer desaparecida hace nueve años enterrados en casa de vecinos en España
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Comentarios