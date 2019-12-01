Torres Piña descarta dejar el cargo ante posible candidatura por gubernatura de Michoacán en 2027

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:49:24

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que actualmente está concentrado en su labor al frente de la institución y descartó por ahora dejar el cargo para buscar la candidatura al gobierno del estado en el proceso electoral de 2027.

En entrevista, el Fiscal estatal señaló que la responsabilidad que implica la procuración de justicia en la entidad es alta, por lo que su prioridad es continuar con el trabajo que se desarrolla dentro de la fiscalía.

Asimismo, recordó que dentro de Morena los procesos internos para definir candidaturas se realizan mediante encuestas, mecanismo que no exige a los aspirantes renunciar a los cargos públicos que desempeñan.

No obstante, indicó que cualquier decisión sobre una eventual participación en el proceso electoral se valorará en su momento, una vez que se acerquen los tiempos políticos correspondientes.

Finalmente, Torres Piña subrayó que apenas lleva entre ocho y nueve meses al frente de la institución, por lo que aún existen diversos pendientes en materia de procuración de justicia que requieren atención.