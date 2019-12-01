Supervisa Bedolla en Coahuayana, atención a víctimas

Coahuayana, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al municipio de Coahuayana para supervisar la atención que las instancias del Gobierno estatal y federal brindan a las víctimas de la explosión registrada ayer, así como las acciones operativas que se registran.

El mandatario estatal sostuvo una reunión con el fiscal general, Carlos Torres Piña; con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, así como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, y con personal de la Secretaría de Gobierno, a fin de continuar con la atención integral a las víctimas directas e indirectas.

Detalló que a través de la Secretaría de Salud, se da puntual seguimiento a la atención médica que se le otorga a los lesionados que fueron trasladados a la capital michoacana, y otros que son atendidos en este municipio.