Supervisa Bedolla en Coahuayana, atención a víctimas

Supervisa Bedolla en Coahuayana, atención a víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 17:51:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coahuayana, Michoacán, a 7 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acudió al municipio de Coahuayana para supervisar la atención que las instancias del Gobierno estatal y federal brindan a las víctimas de la explosión registrada ayer, así como las acciones operativas que se registran. 

El mandatario estatal sostuvo una reunión con el fiscal general, Carlos Torres Piña; con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, así como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato Lozano, y con personal de la Secretaría de Gobierno, a fin de continuar con la atención integral a las víctimas directas e indirectas. 

Detalló que a través de la Secretaría de Salud, se da puntual seguimiento a la atención médica que se le otorga a los lesionados que fueron trasladados a la capital michoacana, y otros que son atendidos en este municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ya son 3 los militares muertos a tiros por su propio compañero, en cuartel de Aguililla, Michoacán; agresor fue capturado oculto en un cerro 
En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a vendedor de nieves en la colonia Miguel Regalado
Aprehenden a sujeto que habría abusado de su compañera de trabajo en Jacona, Michoacán 
Policías de Zitácuaro, Michoacán balean a pareja que hizo caso omiso de un retén; la mujer falleció, el varón está herido
Más información de la categoria
No hay víctimas civiles entre los fallecidos por explosión en Coahuayana, confirma Segob
Policías de Zitácuaro, Michoacán balean a pareja que hizo caso omiso de un retén; la mujer falleció, el varón está herido
Ultiman a paramédico en Cuernavaca: lo identifican como Erick Mancilla, tercer miembro de la familia asesinado este año
Enfrentamiento deja cinco civiles armados abatidos en Nuevo León; rescatan a persona privada de la libertad
Comentarios