SOMOS exige al INE fiscalizar presuntos actos anticipados de campaña de Morena

SOMOS exige al INE fiscalizar presuntos actos anticipados de campaña de Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 17:34:42
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- El partido SOMOS exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizar las campañas adelantadas de Morena.

Durante la sesión del Consejo General del INE, Marco Baños, representante de SOMOS, exigió al órgano electoral fiscalizar los presuntos actos anticipados de campaña de Morena. Asimismo, mencionó que no se pueden limitar a recibir informes y que necesitan investigar y garantizar la equidad antes de que la contienda formal comience.

Baños también cuestionó cómo se va a garantizar la equidad luego de que el proceso de elección de coordinadores de la 4T termine.

Para finalizar su intervención, Baños exigió cuál es el origen de los recursos que fueron utilizados para esas precampañas adelantadas.

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