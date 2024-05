Si la sociedad civil sale a votar, no nos van a poder ganar: Memo Valencia

Tepalcatepec, Mich., a 19 de mayo de 2024. "Hay que comparar qué hizo el PRI y qué han hecho éstos que ni siquiera son buenos para darle mantenimiento a todo lo que construyó el partido", señaló el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, durante un encuentro con la militancia en apoyo a las candidatas a presidenta municipal, Irma Vargas; y a la diputación local, Guillermina Ríos.

Por eso, dijo, hay que salir a promover a las y los candidatos del PRI para que obtengan el triunfo el próximo 2 de junio.

"Si la sociedad civil sale a votar, no nos van a poder ganar", aseguró.

Asimismo, el líder estatal lamentó que el gobierno actual se enfoque en la destrucción de instituciones y recordó que el Revolucionario Institucional sí implementó acciones a favor de los municipios cuando estuvo en el poder.

"¿Qué hicieron en los gobiernos del PRI?, ¿cuántas carreteras, hospitales, presas y escuelas se hicieron en los gobiernos del PRI?, cuestionó.

También, se refirió a la manifestación masiva "Marea Rosa" que se llevó a cabo hoy en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, para defender la democracia y que demuestra la fuerza de la oposición.

"Demuestra la fuerza de los ciudadanos que están cansados de un gobierno indolente, de un gobierno que miente, que todos los días siembra la división y polarización entre mexicanos y que estamos esperanzados en que esto pueda cambiar", expresó.

Por ello, dijo, no debe quedar ninguna duda de que Irma Vargas es una gran candidata que llevará el progreso, desarrollo y tranquilidad a Tepalcatepec.

De igual manera, pidió apoyar el proyecto de la candidata Guillermina Ríos, por ser una diputada incansable de territorio.

A su vez, Irma Vargas, relató que a lo largo y ancho del municipio ha sido posible recoger diversas peticiones de todas las colonias, comunidades y rancherías.

"Hacer realidad estas peticiones que nos han hecho en este recorrido, que son de viva voz de la gente y muchas son fácil de hacerlas, lo importante es no perderse en chismes, que no sea un gobierno de ocurrencias, que no sea un gobierno de ignorancia", destacó.

Estuvieron presentes, el presidente y la secretaria general del Comité Municipal, Primitivo López Gómez y Alondra Michel López Valencia; Juan Manuel García, coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal de Morelia, René Valencia; y Eduardo Mendoza, delegado político distrital.