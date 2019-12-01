Senado aprueba reforma sobre doble nacionalidad para candidatos a la Presidencia y gubernaturas

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2026.- La posibilidad de contender por los principales cargos del Poder Ejecutivo quedará sujeta a nuevas condiciones de nacionalidad, luego de que el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece restricciones para quienes cuenten con una segunda nacionalidad.

Con 86 votos a favor, 42 en contra y ninguna abstención, el Pleno del Senado avaló la propuesta que modifica disposiciones de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con lo que se establece que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

La reforma contempla que las personas que tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos a alguno de estos cargos.

El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados y posteriormente fue turnado al Senado para su análisis y votación.

Durante la discusión legislativa también se manifestaron posturas encontradas. Mientras Morena y sus aliados respaldaron la medida bajo el argumento de establecer un vínculo exclusivo con el Estado mexicano para quienes encabecen los poderes Ejecutivo federal y estatales, legisladores de oposición señalaron posibles afectaciones a los derechos políticos de mexicanos que poseen doble nacionalidad.

La modificación no establece una prohibición general para que los mexicanos mantengan una segunda nacionalidad, sino que centra sus efectos en quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.