Semmujeris fortalece la atención interinstitucional de la violencia digital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 17:49:26

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), realizó una capacitación interinstitucional en colaboración con Defensoras Digitales, enfocada en la atención de casos de violencia digital.

La jornada reunió a representantes de dependencias estatales y municipales para fortalecer la ruta de atención interdisciplinaria, compartir herramientas y mejorar la coordinación institucional para brindar orientación, atención y canalización a las mujeres que enfrentan este tipo de violencia.

En la capacitación participaron representantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), a través de los Centros LIBRE; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM); la Fiscalía General del Estado y Policía Morelia.

Este espacio permitió intercambiar conocimientos y reforzar la importancia de contar con rutas de atención claras y respuestas oportunas ante la violencia digital.

Con estas acciones, Semmujeris refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con organizaciones especializadas e instituciones de los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la atención de las violencias contra las mujeres.