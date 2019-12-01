Semigrante ofrece esquema de asistencia médica integral para familias de paisanos

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), Antonio Soto Sánchez, informó que las y los michoacanos, junto con sus familias en el estado, podrán acceder a asistencia médica integral las 24 horas. Este servicio garantiza atención inmediata vía telefónica o videollamada, además de la entrega de medicamentos recetados en un tiempo estimado de una hora.

Esta acción es resultado de la colaboración con la Asistenciadora en Salud por un Trabajo Digno, cuyo propósito es transformar las remesas en bienestar tangible para las y los michoacanos. El esquema ofrece orientación médica profesional desde el primer contacto, así como seguimiento a tratamientos y acompañamiento especializado. Con ello, se brinda tranquilidad a las familias que dependen del esfuerzo que sus seres queridos realizan desde el exterior.

El funcionario estatal destacó que una proporción significativa de las remesas que envían las y los migrantes se destina a gastos médicos, tratamientos y compra de medicamentos, muchas veces sin orientación ni seguimiento profesional.

“Una parte importante del dinero que con tanto esfuerzo envían nuestras y nuestros migrantes termina cubriendo emergencias o tratamientos sin el acompañamiento debido. Hoy transformamos ese esfuerzo en un servicio de salud que garantiza atención oportuna y seguridad para sus familias en Michoacán”, señaló el secretario.

El servicio tendrá un costo anual de 390 dólares o 45 dólares mensuales; sin embargo, quienes cuenten con la tarjeta Orgullo Migrante recibirán un 5 por ciento de descuento sobre estos montos, como parte de los beneficios adicionales que impulsa la dependencia estatal.

Con estas acciones, la Semigrante reafirma su compromiso de garantizar cercanía, respaldo institucional y acompañamiento permanente para las y los michoacanos, sin importar el lugar donde se encuentren.