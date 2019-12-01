Secretaría de Bienestar Animal a disposición de la ciudadanía queretana

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Valoración médica, resguardo y seguimiento a caninos para promover su adopción y reintegración responsable son algunas de las acciones que brinda la Secretaría de Bienestar Animal, afirmó Lennyz Meléndez Chacón, titular de la dependencia municipal.

Explicó que sostuvo una reunión con vecinas y vecinos de El Refugio para conocer su experiencia en el uso del parque canino de la zona y además participó en un recorrido para identificar áreas de oportunidad en materia de seguridad, bienestar animal y convivencia.

También, dijo, se reunió con vecinas y vecinos de San Isidro Juriquilla, con la participación del director de Movilidad, Miguel Ríos, para conocer inquietudes sobre la zona.

“Las y los asistentes recibieron orientación y capacitación sobre la atención de perros en situación de calle, así como información sobre los mecanismos de apoyo disponibles por parte de la dependencia a mi cargo”.

Adicionalmente, enfatizó, se realizó un operativo de atención en la zona de San José el Alto, derivado de reportes ciudadanos sobre la presencia de perros en vía pública.

Durante la intervención, mencionó, se brindó atención a varios caninos que se encontraban sin supervisión, los cuales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, en Lomas de Casa Blanca, para su valoración médica, resguardo y seguimiento, con el objetivo de promover su reintegración responsable o su incorporación a procesos de adopción.

Recordó a la ciudadanía que la calle no es un lugar seguro para los animales de compañía, por lo que si se llega a detectar una situación de riesgo o maltrato se puede reportar al WhatsApp 442-455-2583.

Adicional a estos recorridos, la Secretaría de Bienestar Animal organizó una jornada de adopción en el centro comercial The Hub, en la cual las familias asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a Canelo, Aisha y Tina, tres perros que se encuentran bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Animal. Personal de la Secretaría brindó orientación a las y los interesados sobre el proceso de adopción bajo una decisión informada y el compromiso que implica.

Invitó a la ciudadanía que desee conocer a más animales en espera de una familia a acudir a cualquiera de los centros de atención: Centro de Bienestar Animal Felipe Carrillo Puerto, Centro de Bienestar Animal Lomas de Casa Blanca, y la Clínica de Bienestar Animal, Av. Paseo de la Constitución. Para mayores informes sobre el proceso de adopción, las y los interesados también pueden comunicarse al 442-396-2941.