Se reúne gobernador de Querétaro con Subsecretario de Comercio Exterior

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026

Querétaro, Querétaro, 25 de febrero del 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Federal, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Lo anterior con la finalidad de fortalecer la relación e impulsar a Querétaro y México a nivel internacional para la atracción de más inversión.

Con ello, el gobierno queretano refrendó su compromiso de impulsar su economía no solo a nivel federal sino que a nivel mundial.