Se reúne Brissa Arroyo con Amelí Navarro, Presidenta del TEEMICH

Morelia, Michoacán, a 09 de febrero de 2026.-La diputada local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, Brissa Arroyo Martínez, sostuvo un encuentro con Amelí Gissel Navarro Lepe, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH), con quien dialogó respecto a diversos temas de la agenda pública.

Brissa Arroyo, compartió que desde su llegada al Congreso del Estado y como integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, por convicción se ha convertido en la voz que representa a las mujeres y las infancias, así como en una aliada de la ciudadanía.

Es por ello, -abundó-, se han impulsado temas como la instalación de lactarios en espacios públicos, la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo, el Parlamento Abierto, la tipificación como delito la alteración de imágenes con IA con contenido sexual, que jurídicamente se reconozca la violencia moral, entre otras iniciativas de las que algunas permanecen en análisis en Comisiones.

Brissa Arroyo expresó a Amelí Navarro la voluntad de caminar juntas e impulsar iniciativas que fortalezcan los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, “creo que como mujeres podemos defender los logros alcanzados, pero también diseñar jurídicamente un mejor futuro para las generaciones que vienen, es seguir construyendo juntas”.

De su parte, Amelí Gissel Navarro Lepe, Magistrada Presidenta del TEEMICH, destacó que el Tribunal Electoral es una institución de puertas abiertas en donde se construye, se aporta, se salvaguardan los derechos político-electorales, y comprometida con las causas de las mujeres.

Brissa Arroyo y Amelí Navarro, coincidieron en la importancia de colocar en el centro de cada decisión a la ciudadanía, además de la defensa y el respeto a los derechos humanos como la vía para construir una sociedad más sólida.

Para finalizar, la Congresista Local refrendó el compromiso de abanderar las causas de las mujeres, de escuchar a todas las voces de la sociedad y legislar en respuesta a sus necesidades, de ahí la necesidad de mantener este Parlamento Abierto.