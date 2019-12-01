Se reúne Brissa Arroyo con Amelí Navarro, Presidenta del TEEMICH

Se reúne Brissa Arroyo con Amelí Navarro, Presidenta del TEEMICH
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 16:25:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 09 de febrero de 2026.-La diputada local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, Brissa Arroyo Martínez,  sostuvo un encuentro con Amelí Gissel Navarro Lepe,  Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH), con quien dialogó respecto a diversos temas de la agenda pública.

Brissa Arroyo, compartió que desde su llegada al Congreso del Estado y como integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, por convicción se ha convertido en la voz que representa a las mujeres y las infancias,  así como en una aliada de la ciudadanía.

Es por ello, -abundó-,  se han impulsado temas como la instalación de lactarios en espacios públicos, la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo, el Parlamento Abierto, la tipificación como delito la alteración de imágenes con IA con contenido sexual, que jurídicamente se reconozca la violencia moral, entre otras iniciativas de las que algunas permanecen en análisis en Comisiones. 

Brissa Arroyo expresó a Amelí Navarro la voluntad de caminar juntas e impulsar iniciativas que fortalezcan los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, “creo que como mujeres podemos defender los logros alcanzados, pero también diseñar jurídicamente un mejor futuro para las  generaciones que vienen, es  seguir construyendo juntas”. 

De su parte,  Amelí Gissel Navarro Lepe,  Magistrada Presidenta del TEEMICH, destacó que el Tribunal Electoral es una institución de puertas abiertas en donde se construye, se aporta, se salvaguardan los derechos político-electorales, y comprometida con las causas de las mujeres.

Brissa Arroyo y Amelí Navarro, coincidieron en la importancia de colocar en el centro de cada decisión a la ciudadanía, además de la defensa y el respeto a los derechos humanos como la vía para  construir una sociedad más sólida.

Para finalizar, la Congresista Local refrendó el compromiso de abanderar las causas de las mujeres,  de escuchar a todas las voces de la sociedad y legislar en respuesta a sus necesidades, de ahí la necesidad de mantener este Parlamento Abierto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan cuerpo maniatado en Uruapan, Michoacán; dejaron cartulina con un mensaje
Confirman asesinato de cinco trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa
Refuerza Sedena operativos en Colón y San Juan del Río, Querétaro
Ultiman con arma blanca a un hombre en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Abandonan cuerpo maniatado en Uruapan, Michoacán; dejaron cartulina con un mensaje
Confirman asesinato de cinco trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa
Accidente en avenida del Parque de Querétaro, deja a una persona sin vida 
Bloquean 5 de Febrero, vecinos de San Pablo exigen solución a fuga de aguas negras en Querétaro
Comentarios