Se presentarán resultados de estudio sobre comercio ambulante en el Centro Histórico de Querétaro

Se presentarán resultados de estudio sobre comercio ambulante en el Centro Histórico de Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 19:36:29
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Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del municipio de Querétaro, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, anunció que en próximos días se presentarán los resultados de un estudio sobre el comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad, elaborado en colaboración con la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales “Cívica”.

Explicó que el análisis surge de un proceso de diálogo con comerciantes, artesanos y sectores involucrados, con el fin de generar propuestas que atiendan el conflicto entre el comercio ambulante y el establecido.

“Con las personas que estuvimos platicando prácticamente todos coinciden en que pueden vivir en armonía en el centro histórico, obviamente quieren que se den respuestas definitivas, no solo temporales, a lo que tiene que ver con la actividad que ellos realizan en el centro y están muy expectantes de las propuestas que

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