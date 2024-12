Se pospone reforma para condonar deudas de agua a escuelas públicas de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2024.-Diputados integrantes de las comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Deuda Pública, pospusieron la discusión de la iniciativa de reforma que pretendía condonar deudas económicas por concepto de agua potable a escuelas públicas ubicadas en todo el estado.

Sandra Valencia, diputada del Partido Verde Ecologista de México, apuntó que era conveniente buscar otro esquema de apoyo, ya que con esta propuesta contravenía con algunos ordenamientos.

"No quisiéramos caer en un tema que no se deba de hacer por querer ayudar, me parece prudente lo analicemos a lo mejor hacer algún convenio del Ayuntamientos con la Secretaría de Educación", comentó la legisladora quien reconoció que los diversos organismos de agua, tienen complicaciones de financiamiento.

El diputado Alfredo Anaya, presidente de la comisión de Hacienda y Cuenta Pública, señaló que la iniciativa de reforma presentada por el legislador Juan Pablo Celis Silva, incluía condonar la deuda a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que según datos proporcionados por el

Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia asciende a 106 millones de pesos.

Ambos diputados coincidieron que para algunas escuelas es complicado enfrentar el gasto del servicio de agua.