SCJN revoca amparo a ex gobernador de Tamaulipas; avala orden de aprehensión en su contra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 08:59:57

Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revocó el amparo a favor del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y válido la orden de aprehensión en su contra.

Cabe señalar que el ex mandatario estatal, de extracción panista enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

En ese sentido, el gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador, quien reside en territorio estadounidense desde 2022.

La determinación fue aprobada por unanimidad, y reafirmó la primera orden de arresto contra el exgobernador, emitida en 2021, la cual había sido frenada por un juez de amparo.

El proyecto estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama y con el texto revocó el amparo que fue otorgado a García Cabeza de Vaca por un juzgador de Tamaulipas para evitar su captura.

La Corte determinó que el juez de amparo excedió sus atribuciones y los límites constitucionales, previstos en el Artículo 16.