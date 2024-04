Renuncia Pepe Marmor a la secretaría de organización del PRI Morelia

Morelia, Michoacán, a 01 de abril del 2024.- José Martinez Morales presentó su renuncia como Secretario de Organización en el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI Morelia, pues considera que hay una serie de inconsistencias en el proceso de elección de candidatos por la alianza opositora.

Pepe Marmor, como es conocido popularmente, señaló que no puede seguir en el encargo pues ya no coincide con el actual proyecto, pues dijo no será comparsa de una decisión partidista que solo beneficia a un grupo de interés minoritario que deja de lado el proyecto de reconstrucción nacional.

Subrayó no compartir la manera en que el partido tricolor tomó las decisiones para competir electoralmente en la capital del estado.

"Sin duda alguna, el ir en una alianza nacional para temas federales y solos en lo local genera confusión al elector y no ayuda al gran proyecto de nación que estamos construyendo", dijo.

Enfatizó que la manera en que el Revolucionario Institucional ha actuado en la capital del estado se traducirá en un contundente fracaso electoral; subrayó también que ha de apoyar a sus compañeros de partido que participen como candidatos por la alianza PRI-PAN-PRD.