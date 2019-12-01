Realiza Luis Nava recorridos de cercanía en Jalpan con la estrategia Aquí Contigo

Realiza Luis Nava recorridos de cercanía en Jalpan con la estrategia Aquí Contigo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 12:59:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jalpan de Serra, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Como parte de la estrategia Aquí Contigo, el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, realizó un recorrido de cercanía en el municipio de Jalpan de Serra, mediante el cual visitó comercios locales para dialogar directamente con comerciantes y ciudadanía.

“Aquí vengo con mi amigo presidente para ver cómo están, cómo vamos (…) Justamente el Gobernador nos pidió a todo su equipo de trabajo a salir a la calle a estar contigo (…) ponernos a sus órdenes porque estamos para servirles y haciendo equipo”, indicó.

Durante esta visita, el Secretario escuchó de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de las y los jalpenses, refrendando el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una atención directa y cercana con la población, a fin de generar soluciones que respondan a las realidades de cada municipio.

Resaltar que, como parte de la estrategia Aquí Contigo, hasta el momento se han realizado 493 eventos en distintos municipios a lo largo del estado, lo cual ha logrado tener un contacto directo con más de 86 mil 471 personas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localiza la Policía Morelia a menor reportada como desaparecida en la colonia Industrial
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Recupera Policía Morelia vehículo robado
Ultiman a un individuo en La Cedrera, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
"El Botox" y dos escoltas fueron capturados en Santa Ana Amatlán, Michoacán; salen a la luz nuevos detalles de la detención
Harfuch revela detalles del operativo que llevó a la captura de “El Bótox” en Michoacán; saltó de su casa y fue alcanzado por agente mujer
Lupe Mora celebra detención de "El Botox" pero duda del fin de las extorsiones en Michoacán
Comentarios