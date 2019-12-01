Realiza Luis Nava recorridos de cercanía en Jalpan con la estrategia Aquí Contigo

Jalpan de Serra, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Como parte de la estrategia Aquí Contigo, el secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, realizó un recorrido de cercanía en el municipio de Jalpan de Serra, mediante el cual visitó comercios locales para dialogar directamente con comerciantes y ciudadanía.

“Aquí vengo con mi amigo presidente para ver cómo están, cómo vamos (…) Justamente el Gobernador nos pidió a todo su equipo de trabajo a salir a la calle a estar contigo (…) ponernos a sus órdenes porque estamos para servirles y haciendo equipo”, indicó.

Durante esta visita, el Secretario escuchó de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de las y los jalpenses, refrendando el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una atención directa y cercana con la población, a fin de generar soluciones que respondan a las realidades de cada municipio.

Resaltar que, como parte de la estrategia Aquí Contigo, hasta el momento se han realizado 493 eventos en distintos municipios a lo largo del estado, lo cual ha logrado tener un contacto directo con más de 86 mil 471 personas.