Querétaro llevo a cabo una jornada electoral con saldo blanco: Carlos Alcaraz

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de junio de 2025.- Carlos Alcaraz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, indicó que están a la espera de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé a conocer la afluencia en participación ciudadana que se tuvo en la entidad, en donde no se registró ningún insistente ni delito electoral, a decir de la mesa de seguridad que se instaló para este proceso.

“Estaremos esperando que el Instituto Nacional Electoral establezca cuál fue la afluencia de participantes de ciudadanos que participaron en la jornada del día de ayer; como lo pude consignar al cierre de las casillas a las 18:00 horas, Querétaro fue una entidad en la que se pudo desarrollar este ejercicio en paz en tranquilidad. Mi reconocimiento a las y los ciudadanos que participaron con funcionarios de casilla y también a la autoridad electoral”.

Recalcó que de acuerdo con las autoridades de seguridad en Querétaro no se registró, ni se inició ninguna carpeta de investigación, constatado que se llevó una jornada con saldo blanco, debido a la responsabilidad política electoral de la ciudadanía.

“De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), no hubo ninguna carpeta de investigación iniciada, no hubo ningún incidente que reportar, más allá de algunos diferendos entre ciudadanos por los horarios en que se partieron algunas casillas, pero si pensamos en un general”.

Cuestionado sobre el hecho de que el diputado local, Paul Ospital Carrera, interpondrá una denuncia en la FGR por delitos electorales, el encargado de la política interna del estado, Alcaraz Gutiérrez afirmó que el legislador está en su derecho de realizarlas.

“Yo en la actividad personal del diputado, pues mucho respeto; yo me voy a basar en las instituciones; la ciudadanía en quien confías es en las instituciones y no hubo ante ellas ninguna denuncia; no quisiera caer en el terreno de especulaciones, si hubiera algún ciudadano que más allá de las consignas de redes y de personas que pues no podemos identificar, hubiera alguna evidencia, la invitación siempre será que acuda ante las instituciones”.