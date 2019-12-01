Promociones en las licencias de funcionamiento en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Durante el mes de enero, el municipio de Corregidora otorgará un 30 por ciento, en febrero será de 20 por ciento y en marzo un 10 por ciento en refrendos de licencias de funcionamiento, adelantó Adolfo Colín, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de ese municipio.

Por ello, invitó a los ciudadanos a aprovechar la campaña de descuento y detalló que para obtener la licencia de funcionamiento municipal en su modalidad de apertura o refrendo, la persona interesada deberá presentar la copia del formato único lleno y firmado (en original), del dictamen de Uso de Suelo vigente, compatible con el giro pretendido, de la identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, etc.), constancia de Situación Fiscal, contrato de Arrendamiento vigente anexando identificación oficial del arrendador y arrendatario / Documento que acredite la propiedad del predio, acta Constitutiva y Poder Notarial en caso de ser Persona Moral, tramitar Vistos Buenos de Protección Civil y Autorización Ambiental al giro, contrato o pago por concepto de recolección de basura, subsanar condicionantes de la Licencia previa y el tarjetón Estatal para la venta de bebidas alcohólicas.

Mientras que para renovar su licencia, enfatizó, se deberán de seguir los siguientes pasos: bajar el Formato Único de la página del municipio, llénalo y fírmalo; asegurarse de tener todos los requisitos/documentos vigentes acompañados de las identificaciones oficiales, acudir al CAM y toma un turno para Revisión de Licencias, realizar los pagos y disposiciones que apliquen de acuerdo al giro, el Visto Bueno de Protección Civil (si aplica), autorización Ambiental al Giro (si aplica), la licencia Municipal de Funcionamiento de acuerdo a la Ley de Ingresos 2026, recolección de basura (si aplica) y en un lapso no mayor a 10 días hábiles puedes recoger tu licencia.

“La Secretaría de Desarrollo Económico es la encargada de normar y regular el funcionamiento de los lugares o establecimientos comerciales, industriales y de servicios, en lo relativo de su apertura, operación, modificación, conclusión o reactivación de actividades”.