Presidente de la JUCOPO Querétaro se pronuncia a favor de los plurinominales

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Guillermo Vega Guerrero, se pronunció a favor de mantener la figura de los diputados plurinominales, aunque subrayó la necesidad de que su asignación se realice de manera adecuada y transparente.

Recordó que los plurinominales surgieron en México durante las reformas políticas de los años 70, 80 y 90, como un mecanismo para garantizar la representación de las minorías en los órganos legislativos, en un contexto donde un solo partido dominaba la escena política. “Lo que se buscó fue hacer llegar la voz de las minorías a los Congresos”.

Esto, luego de que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quien propone dentro de la reforma electoral reducir los gastos de los partidos políticos y organismos electorales, fortalecer la participación ciudadana y cambiar la forma en que se eligen los legisladores de representación proporcional, es decir, se mantendría a los plurinominales, pero se cambiará el método por el que son elegidos para evitar que sean seleccionados directamente por los partidos. “En las representaciones proporcionales, los llamados ‘plurinominales’, si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que, en realidad, nunca van a buscar el voto con la gente”.

Vega Guerrero advirtió que los intentos actuales de eliminar esta figura no responden a un verdadero interés de ahorro, sino a una estrategia para reducir la presencia de la oposición.

“Lo que quieren es ir callando aún más a la oposición y tener un sistema de más control, donde solamente una voz, la de la presidencia de la República, sea la que a través de las cámaras haga y deshaga”.

Reconoció que los plurinominales han perdido parte de su utilidad debido a abusos en su asignación, cuando los partidos los otorgan a perfiles sin compromiso social o trayectoria reconocida. Por ello, insistió en que deben entregarse a mujeres y hombres con experiencia, compromiso y cercanía con la ciudadanía. “Que recorran el territorio, que defiendan causas y que ejerzan bien los recursos que se les entregan”, puntualizó.

Con este llamado, reafirmó la importancia de los plurinominales como herramienta para garantizar la pluralidad y fortalecer la representación democrática en el Congreso Local.