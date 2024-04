Por seguridad, PRI Michoacán no enviará a IEM agenda de candidatas y candidatos

Morelia, Michoacán, a 2 de abril de 2024. Ante el panorama de inseguridad y violencia que se vive en Michoacán y en el país, en el marco del proceso electoral 2024, el PRI Michoacán pedirá a sus candidatos a diputados locales y presidentes municipales, no enviar sus agendas semanales al Instituto Electoral de Michoacán, aunque el partido se haga acreedor a multas, afirmó el dirigente estatal, Memo Valencia.

“Está en riesgo la vida de las y los aspirantes, así que nosotros como partido vamos a pedirle a nuestros candidatos que no envíen dichas agendas porque es una forma de ponerlos vulnerables, no sabemos dónde tengan ojos los delincuentes, y el obligar a los candidatos a hacer pública su agenda una semana antes les da tiempo a los delincuentes para planear un atentado”, dijo.

Enfatizó que es más valiosa la vida de las y los candidatos que el temor por alguna sanción del órgano electoral que no ha podido, al igual que el gobierno federal, garantizar la seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

En ese mismo tema, lamentó el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor, así como el del edil de Churumuco, Guillermo Torres Rojas.

“Si el partido oficial no puede garantizar la integridad de sus candidatos del partido oficial pues menos lo hará con los candidatos de otros partidos políticos, por lo tanto, aunque se enojen los del órgano electoral y haya problemas de fiscalización, yo prefiero tener multas a que pierda la vida uno de mis candidatos, la vida no tiene precio, así que, hemos tomado esa decisión en función de lo enrarecido que está el clima político en Michoacán y México”, afirmó.

Acompañado de la secretaria general del partido, Xóchitl Ruiz; de la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo, y del secretario de Acción Electoral, Arturo Bribiesca Gil, Memo Valencia pidió al Instituto Electoral ser más flexibles ante el clima político complejo que se torna por el tema de inseguridad y amenazas a las y los candidatos.

“Pido a los órganos electorales sean flexibles, entiendan que está el clima político muy complejo y no estamos como para estar cumpliendo al pie de la letra los lineamientos del órgano electoral, esta campaña es totalmente atípica, no hay normalidad democrática, no hay normalidad de vivir un proceso con seguridad, todos estamos expuestos, nadie está exento, y nosotros como partido vamos a privilegiar la vida de nuestros candidatos por encima de cumplir con ese requisito que pide el órgano electoral de estar enviando la agenda con una semana de anticipación”, finalizó.