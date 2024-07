Plantas tratadoras aledañas al Lago de Pátzcuaro no funcionan: Consejo Supremo Indígena

Morelia, Michoacán , a 26 de julio del 2024.- Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), señaló que de nada servirá el rescate de manantiales si se siguen descargando aguas negras en el Lago de Pátzcuaro.



El representante de las comunidades indígenas señaló que hay 10 plantas tratadoras de agua las que están ubicadas en las comunidades aledañas al Lago de Pátzcuaro, mismas que dijo, tienen un bajo porcentaje de funcionamiento.



"Vemos con tristeza como ningún municipio está tratando las aguas residuales, muchos no están trabajando ni al 20 por ciento las plantas tratadoras de aguas (...) la de Erongarícuaro no está en funcionamiento, en Quiroga igual, Pátzcuaro creo que está al 40 por ciento, la Santa Clara no está trabajando", externó Ulianov Guzmán.



Agregó que la administración estatal necesita complementar las labores de rescate del lago con el tema de las plantas tratadoras, ya que incluso existen localidades donde estas son instaladas aunque hay poco o nulo servicio de electricidad.



"En comunidades como San Andrés, donde hay una planta, faltan temas elementales como energías eléctricas; no se gasta mucho en ello pero el gobierno no la han querido inaugurar", externó