Pide Memo Valencia a autoridades garantizar la seguridad en la región de cara al proceso electoral extraordinario en Irimbo

Irimbo, Michoacán, a 15 de noviembre de 2024.- Desde la dirigencia del PRI Michoacán, el líder partidista Memo Valencia, pidió a las autoridades federales y estatales poner orden en materia de seguridad, luego de los hechos de violencia registrados en el municipio de Zinapécuaro, cercano a Irimbo, donde se realiza una campaña electoral extraordinaria para elegir presidente municipal.

El dirigente del Revolucionario Institucional exigió también que ya se reconozca por parte de los gobiernos en turno, el grave problema de inseguridad que se vive en Michoacán y "que no sigan aplicando la del avestruz que esconde la cabeza, pensando que con eso se acabará el peligro, que reconozcan que hay un problema y que actúen en consecuencia".

Como ya lo ha mencionado en diversas ocasiones, Memo Valencia lamentó que estos actos criminales sean "un claro desafío a la autoridad, y digan lo que digan, eso es generar terror en la población".

Asimismo, pidió a los órganos electorales, poner atención y hacer lo necesario para blindar la próxima elección de Irimbo, la cual se realizará el 8 de diciembre, para que la población tenga la certeza de su seguridad y puedan salir en libertad a ejercer su derecho constitucional al voto, sin miedo y sin la coacción de poderes fácticos.

"Quiero pedir de la manera más atenta y respetuosa a los órganos electorales que hagan algo para proteger a Irimbo de la injerencia de intereses fácticos e intereses criminales, porque Irimbo está muy cerca de Zinapécuaro, y me preocupa, porque aquí a diferencia de Zinapécuaro y de Queréndaro, aquí estamos en plena campaña, estamos viviendo un proceso electoral, y no veo, no percibo esa sensación de seguridad, al contrario, percibo preocupación", declaró.

En el séptimo día de la campaña del orgullo del priista y la dignidad del pueblo, el dirigente estatal acompañó al doctor Fernando Palomino Andrade durante un recorrido por la Tenencia de San Francisco Epunguio.

Pie a tierra, Memo Valencia, el candidato a alcalde y las y los integrantes de la planilla recorrieron esta comunidad donde familias enteras se dedican a fabricar cajas de madera para el empaque de guayaba.

Casa por casa, el abanderado del PRI y Memo Valencia constataron la decisión de priistas y ciudadanos sin afiliación política, que se sienten agraviados porque injustamente se anuló la elección del pasado 2 de julio.

"Vayamos a votar, hay que hacerlo por nosotros, por hacer valer nuestro tiempo, por hacer valer la voluntad que quedó manifiesta el día 2 de junio. Y hay que volver a ganar. Hay que volver a ganar para demostrar que Irimbo ya decidió, que no se equivocó y que decidimos que fuese el doctor Fernando Palomino nuestro presidente municipal", finalizó.