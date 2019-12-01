Pide Bedolla a alcalde de Uruapan: coordinación y trabajo en seguridad

Pide Bedolla a alcalde de Uruapan: coordinación y trabajo en seguridad
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 10:46:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la coordinación y mayor trabajo en materia de seguridad al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, luego de que este último aseguró que se frenaría la construcción del teleférico por las problemáticas de inseguridad que hay en la ciudad.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal comentó que hay coordinación con el ayuntamiento, sin embargo, es necesario implementar nuevos trabajos, tácticas y modificar la estrategia para lograr avanzar en la pacificación de Uruapan. Subrayó que la coordinación es lo que ha permitido avances en otras regiones del estado.

Aseguró que se investiga la agresión contra la policía municipal que dejó un elemento caído, se instaló una Base de Operaciones Interinstitucionales para reforzar la demarcación. Asimismo, detalló que en el caso hubo cuatro agresores en dos motocicletas, por lo que hay seguimiento para lograr su captura. 

Ramírez Bedolla dijo ser el gobernador que más ha invertido en Uruapan en los últimos 50 años, pues este año se destinaron cerca de tres mil 300 millones de pesos en Uruapan, además, se generan más de 500 empleos directos en las 30 obras activas en la ciudad aguacatera.

Recalcó que frenar la construcción de obras también frena el desarrollo de la región, así como ocasiona daños y prejuicios pues se trata de empresas particulares que actuarían legalmente, así como la perdida de empleos.

El titular del Ejecutivo estatal compartió que este miércoles habrá una reunión del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, con el edil, para encontrar soluciones posibles al tema.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sujetos armados irrumpen en Grito de Independencia de comunidad de Celaya, Guanajuato, dejando 8 personas heridas y un fallecido
Ultiman a dos mujeres y una menor dentro de departamento en Nacajuca, Tabasco
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Más información de la categoria
Decisiones de Carlos Manzo sacrifican a Uruapan, lamenta el Gobernador de Michoacán ante chantajes del Alcalde: “No hay que revolver las cosas”, dice Bedolla
EEUU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, presunto operador de Sinaloa
Saldo blanco en Michoacán tras fiestas patrias: Segob
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Comentarios