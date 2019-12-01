Pide Bedolla a alcalde de Uruapan: coordinación y trabajo en seguridad

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a la coordinación y mayor trabajo en materia de seguridad al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, luego de que este último aseguró que se frenaría la construcción del teleférico por las problemáticas de inseguridad que hay en la ciudad.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal comentó que hay coordinación con el ayuntamiento, sin embargo, es necesario implementar nuevos trabajos, tácticas y modificar la estrategia para lograr avanzar en la pacificación de Uruapan. Subrayó que la coordinación es lo que ha permitido avances en otras regiones del estado.

Aseguró que se investiga la agresión contra la policía municipal que dejó un elemento caído, se instaló una Base de Operaciones Interinstitucionales para reforzar la demarcación. Asimismo, detalló que en el caso hubo cuatro agresores en dos motocicletas, por lo que hay seguimiento para lograr su captura.

Ramírez Bedolla dijo ser el gobernador que más ha invertido en Uruapan en los últimos 50 años, pues este año se destinaron cerca de tres mil 300 millones de pesos en Uruapan, además, se generan más de 500 empleos directos en las 30 obras activas en la ciudad aguacatera.

Recalcó que frenar la construcción de obras también frena el desarrollo de la región, así como ocasiona daños y prejuicios pues se trata de empresas particulares que actuarían legalmente, así como la perdida de empleos.

El titular del Ejecutivo estatal compartió que este miércoles habrá una reunión del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, con el edil, para encontrar soluciones posibles al tema.