PAN Michoacán en espera de convocatoria para renovación de su dirigencia estatal

Morelia, Michoacán a 26 de octubre del 2024.-Se prevé que a principios del mes de noviembre, se cuente con la convocatoria para la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional.

Al respecto, Cuquita Cabrera, líder estatal del PAN, comentó que será hasta que se de a conocer la convocatoria cuando se proceda al registro de los aspirantes a conducir al albiazul en Michoacán.

"Todavía no se saben los tiempos, ni se tienen candidatos , por ahi se perfila Carlos Quintana, pero todavía sin registro ni nada porque todavía no está la convocatoria , no tenemos fecha , pero yo creo que ya tiene que ser en una semana o dos a lo mucho, no puede pasar más tiempo", indicó la panista.

En entrevista comentó que en diciembre próximo será la elección interna, y están en espera de la información que les proporcione el comité nacional de Acción Nacional,

" no sé si sea por consejo, todavía no sabemos".